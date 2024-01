Animali: Aiello (M5s), ora calendarizzare nostra proposta legge su loro tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Parlamento "abbiamo presentato una proposta sulla tutela degli animali: farò in modo che venga calendarizzata il prima possibile e che diventi legge dello Stato". Lo scrive in una nota il deputato del M5s, Davide Aiello. "Aron, il povero cane dato alle fiamme a Palermo dal suo padrone, purtroppo non ce l'ha fatta. Oggi i cittadini sono scesi in piazza per condannare la violenza subita da Aron e fare in modo che ciò che è accaduto non si verifichi mai più", aggiunge. "La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui vengono trattati gli animali, e noi su questo abbiamo ancora tanta strada da fare", conclude Aiello. (Rin)