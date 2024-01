Mar Rosso: inviato Onu per lo Yemen Grunberg invita alla moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale per lo Yemen, Hans Grundberg, ha espresso la sua "preoccupazione per i recenti sviluppi che coinvolgono lo Yemen". Lo riferisce una nota stampa pubblicata sul sito della missione Onu nello Yemen, diramata dopo gli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro obiettivi dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, responsabili dei recenti attacchi alle navi mercantili in transito nel Maro Rosso. Da parte loro, gli Houthi hanno minacciato di rispondere agli attacchi. Grundberg ha ribadito "l’appello del Segretario generale, Antonio Guterres, a tutti i soggetti coinvolti affinché evitino azioni che peggiorerebbero la situazione nello Yemen, aumenterebbero la minaccia alle rotte commerciali marittime o alimenterebbero ulteriormente le tensioni regionali in questo momento critico". L'inviato sottolinea la "necessità di proteggere i civili yemeniti e di salvaguardare i progressi degli sforzi di pace dopo la tregua dell'aprile 2022", compresi "i recenti impegni assunti dalle parti nel dicembre 2023 e le discussioni in corso su una tabella di marcia delle Nazioni Unite che renderebbe operativo un cessate il fuoco a livello nazionale, riprendere un processo politico inclusivo sotto gli auspici delle Nazioni Unite e affrontare le priorità chiave a beneficio del popolo yemenita". Infine, Grundberg evidenzia "con seria preoccupazione il contesto regionale sempre più precario e il suo impatto negativo sugli sforzi di pace nello Yemen e sulla stabilità e sicurezza nella regione". L’inviato speciale "esorta tutti i soggetti coinvolti a esercitare la massima moderazione e a dare priorità ai canali diplomatici rispetto alle opzioni militari e chiede una riduzione della tensione".​ (Res)