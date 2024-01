Azione: congresso regionale a Milano, Benzoni nuovo Segretario in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Si è tenuto oggi a Milano il congresso regionale di Azione, un appuntamento che ha portato Fabrizio Benzoni al ruolo di Segreterio regionale in Lombardia. All’incontro hanno partecipato i parlamentari Matteo Richetti, Mariastella Gelmini, Giulia Pastorella, Fabrizio Benzoni, Giusy Versace, Marco Lombardo, Elena Bonetti, e il Consigliere regionale Massimo Vizzardi. Benzoni ha sottolineato l’impegnò di Azione in vista delle elezioni europee, “lavorando a un progetto liberale insieme alle forze che con noi vogliono costruire un progetto per contare sempre di più in Europa, sempre più forte in Italia” ha aggiunto. Passando invece alle candidature per la guida di Milano al 2027 e al nome dell’editore Urbano Cairo tra i nomi papabili, Benzoni ha osservato che è molto presto oggi “per parlare di nomi e strategia, noi siamo in maggioranza con sala, siamo convinti che serva un progetto per portare milano al centro dell’attenzione europea”. E, infine, su un’eventuale coalizione con il centro sinistra, il nuovo segretario lombardo di Azione ha precisato che “nulla è scontato”. Questo congresso, ha spiegato Matteo Richetti, “non chiude solo la serie dei congressi che hanno eletto Carmine Pacente (segretario di Azione Milano Metropolitana), ma che ci lascia anche alle spalle appuntamenti elettorali come Brescia, che sono andati per noi particolarmente bene”. Azione “non vuole essere il partito che si chiama fuori dal bipolarismo, e dice che è tutto insufficiente” ha aggiunto Richetti, ricordando che alle ultime politiche “abbiamo raccolto in pochi mesi l’8 per cento. Credo che ci sia un'attenzione molto forte su Azione”. Passando al tema delle elezioni europee, “puntiamo a fare bene” ha ribadito Richetti, “a eleggere tanti deputati europei che possano sostenere un treno che non deraglia come quello che immaginano Salvini e Conte”. Per Richetti è importante tenereil baricentro sulla coalizione Ursula “che sostiene un uomo come Mario Draghi nelle istituzioni comunitarie” ha concluso. (Rem)