Armenia: Pashinyan, propone accordo su controllo armamenti con Azerbaigian

- Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan ha proposto di concludere un accordo sul controllo degli armamenti con l'Azerbaigian. “L’Azerbaigian crede che l’Armenia non dovrebbe avere un esercito? Se è così, ciò metterebbe in discussione il diritto all’esistenza dell’Armenia, il che è assolutamente inaccettabile. Ogni Paese ha il diritto di avere un esercito”, ha detto Pashinyan. Tuttavia, ha aggiunto, la questione deve essere considerata nel contesto della sicurezza regionale, riconoscendo che entrambi i Paesi potrebbero avere preoccupazioni riguardo all’acquisizione di armi. “Chiediamo quindi la conclusione di un trattato di pace che escluda una possibile guerra. Ma a volte, leggendo le proposte dell’Azerbaigian, sembra che si stia tentando di legittimare ulteriori guerre. Per garantire la sicurezza, proponiamo un ritiro speculare delle truppe", ha proseguito il premier armeno. "Firmiamo un accordo sul controllo degli armamenti affinché Armenia e Azerbaigian raggiungano un'intesa specifica relativa agli armamenti, con l’opportunità di monitorare l’attuazione di questo trattato”, ha affermato Pashinyan. Secondo il primo ministro, se le parti vogliono sinceramente raggiungere la pace, allora questi problemi devono essere risolti. (Rum)