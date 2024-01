Ecuador: crisi sicurezza, oltre 800 arresti da inizio stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 869 le persone arrestate in Ecuador dal 7 gennaio, giorno in cui il presidente, Daniel Noboa, ha proclamato lo stato di emergenza per fare fronte all'azione delle bande criminali. Lo ha reso noto la polizia parlando, in un rapporti diffuso venerdì, di un totale di 7.814 operazioni effettuate in tutto il Paese. Le forze di sicurezza, polizia ed esercito, parlano anche di cinque persone morte a seguito di diversi scontri a fuoco e di nove - imprecisate - organizzazioni terroristiche sin qui "smantellate". Al momento, comunque, si contano ancora almeno 170 dipendenti del sistema carcerario - tra agenti e personale amministrativo - in ostaggio dei detenuti in sette diversi istituti penitenziari. (Brs)