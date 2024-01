Caso Pozzolo: M5s, ora Delmastro dica quello che sa senza omertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervista di Emanuele Pozzolo "uscita stamani sul 'Foglio' getta nuove, inquietanti ombre su quanto realmente accaduto la notte di Capodanno a Rosazza. Le affermazioni del deputato eletto con Fratelli d'Italia smentiscono in maniera plateale la ricostruzione fornita dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Più passano i giorni e più la stessa vicenda sta assumendo contorni foschi. Delmastro deve riferire subito quello che sa senza alcuna omertà, deve contribuire ad accertare quanto prima la verità su ciò che è accaduto quella notte. Chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere, etico e morale, di dire la verità e assumersi le responsabilità connesse. Senza scappare". Lo affermano, in una nota, le capogruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. (Com)