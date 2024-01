Sanità: Paita (Iv), lunedì Schillaci firma decreto per screening neonatale Sma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho saputo dal ministro Schillaci che lunedì firmerà il decreto E così finalmente lo screening neonatale sarà esteso alla Sma - l'Atrofia muscolare spinale". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Questo significa - spiega la parlamentare - che da ora in poi tutti i bambini nati in Italia potranno avere una diagnosi entro le primissime ore di vita e che tutte le mamme e i papà del nostro paese avranno la garanzia di un accesso tempestivo dei loro piccoli alle cure innovative che oggi esistono. Cure che evitano il rischio di morire e che, in tanti casi, consentono a bambini con la Sma a rischio di una grave disabilità di camminare e correre, come tutti gli altri bimbi. È una battaglia - prosegue Paita - che portiamo avanti da tempo con Lisa Noja e Maria Elena Boschi, al fianco delle associazioni dei malati rari e con il sostegno di tanti cittadini che hanno firmato la petizione di Italia viva. Lunedì sarà davvero bel giorno per chi come noi crede che la politica abbia senso se cambia la vita delle persone. Perché oggi cambia concretamente la possibilità di cura di tanti bambini in Italia". (Rin)