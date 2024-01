Roma: sindaco Monte Compatri, morte 14enne impone riflessioni, Comune a disposizione inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delitto avvenuto stanotte a Monte Compatri "è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perché non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri. "La struttura comunale - aggiunge - si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso, fornendo anche le riprese effettuate dal circuito di videosorveglianza comunale. Auspichiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. In queste ore sono a stretto contatto con il Prefetto a cui ho chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutte le istituzioni hanno il dovere di confrontarsi per far sì che quest’area diventi un importante snodo viario così come è stata concepita”, conclude Ferri. (Rer)