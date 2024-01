Germania: Merz (Cdu) promette messe al bando estremisti di destra dal partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha promesso di bandire dalla formazione il gruppo di estrema destra Unione dei valori, coinvolto nella discussione di piani per deportare richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. "Al prossimo congresso del partito presenterò una mozione che rende l'adesione all'Unione dei Valori incompatibile con l'adesione alla Cdu", ha detto Merz. "La Germania è da decenni un Paese di immigrazione", ha osservato il leader dell'opposizione, secondo cui le autorità tedesche hanno "integrato con grande successo gli immigrati". Tuttavia, ha aggiunto, alcuni gruppi, "spesso ma non sempre di fede islamica", sono ancora meno integrati. "Prenderemo di mira Alternativa per la Germania", ha proseguito Merz, menzionando possibili critiche "sulla loro politica europea, sulla loro politica estera e sui loro legami con la Russia. E soprattutto sulla loro politica economica". (Geb)