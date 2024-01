Governo: Conte a Meloni, hai agito contro i più deboli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte prosegue: "Sono rimasto sconvolto leggendo la storia di Marco, un uomo di 50 anni della provincia di Torino. Dopo aver perso il Reddito di cittadinanza a luglio 2023, Marco si è iscritto a un corso di formazione, ma dopo un primo bonifico da 350 euro non ha più ricevuto nulla. Così ha scritto alla ministra Calderone: 'Io ci campo con 350 euro e mi vengono tolti anche quelli. Mi chiudono il gas perché ero in arretrato con i pagamenti, non mi resta che pensare al suicidio'. Proprio così. Dopo che la storia è stata raccontata dalla stampa, il pagamento delle somme spettanti a Marco è stato sbloccato. E tutte le altre persone che si trovano in condizioni simili? Giorgia Meloni come ti senti? Hai agito con furia cieca e ideologica contro gli ultimi, i più deboli, gli invisibili. Ora che hai raggiunto il tuo obiettivo sei appagata? Cosa racconterai a queste persone che non hanno di che mangiare? La tua favoletta della meritocrazia? Li convincerai - conclude ancora Conte - che in Italia il merito vale per tutti, con la sola eccezione dei tuoi familiari e della cricca dei vostri amici e sodali?". (Rin)