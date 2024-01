Caso Pozzolo: Gasparini (Pd), qualcuno si prenderà la responsabilità di cosa è successo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Pozzolo "prima o poi qualcuno si prenderà la responsabilità di cosa è successo?". Lo ha detto la presidente della commissione nazionale di Garanzia del Partito democratico, Stefania Gasparini. "Oggi, sulle pagine de "Il Foglio", il deputato Pozzolo dichiara che 'Dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri'. E aggiunge: 'Sembra che si voglia tutelare più una terza persona, e buttare giù dalla torre me' - ha ricordato -. Tutto questo è uno scempio per le istituzioni", ha concluso Gasparini. (Rin)