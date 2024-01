Autonomia: Castellone (M5s), in aula discussione Dl Caleroli, anche in piazza per dire 'no'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza "'sfascia Italia', sembra impossibile, eppure è arrivata a portare in aula la discussione sul disegno di legge Calderoli. È il provvedimento che dà attuazione all'autonomia differenziata chiesta da alcune regioni del nord". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle. "Credevo che la pandemia ci avesse dimostrato che il Paese deve essere ricucito e non ulteriormente frammentato. Credevo che l'evidenza di tanti cittadini, che oggi non accedono ai servizi essenziali, fosse sufficiente a capire che bisogna prima garantire a tutti i diritti costituzionali e poi parlare di maggiori poteri alle regioni. Credevo che quello dell'autonomia fosse un vessillo promesso alla Lega, ma che alla fine i 'patrioti' di Fratelli d'Italia e Forza Italia avrebbero avuto il coraggio di non tradire i propri elettori del sud, ai quali avevano promesso in campagna elettorale di non attuare l'autonomia differenziata prima di garantire a tutti i Livelli essenziali di prestazioni (Lep). E invece, a poco più di un anno di questo governo, eccoci qui: martedì e mercoledì si discuterà e voterà la legge Calderoli - aggiunge -. Il tutto dopo una discussione in commissione Affari costituzionali che ha evidenziato tutte le criticità e dopo aver chiesto di approfondire i profili finanziari in commissione Bilancio, richiesta bocciata dalla maggioranza che evidentemente sa bene che i problemi sui conti pubblici paventati dall'ufficio parlamentare di Bilancio e dalla commissione Europea sono concreti". (segue) (Rin)