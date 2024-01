Autonomia: Castellone (M5s), in aula discussione Dl Caleroli, anche in piazza per dire 'no' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo scempio - prosegue Castellone - sarà irreversibile perché non si potrà più tornare indietro, se non per richiesta delle stesse regioni (cosa che non avverrà mai). E cambierà per sempre il nostro assetto costituzionale. Le regioni potranno amministrare 23 materie dalle quali derivano 500 funzioni, incluse per esempio l'energia o la ricerca, oltre che la sanità, la scuola, i trasporti, le infrastrutture, i beni culturali... così quel gap già oggi incolmabile tra nord e sud, e tra aree interne e città, sarà cristallizzato, con buona pace dei nostri padri costituenti che ci hanno consegnato un Paese da tenere unito, non da separare. La cosa più grave è che tutto questo sta passando nel silenzio assordante dei mezzi di informazione. E allora, per raccontare a tutti che cosa stanno combinando i patrioti al governo, martedì tantissime piazze d'Italia saranno riempite dai comitati no autonomia, da quasi tutte le sigle sindacali, dai cittadini e dalle associazioni che vogliono dire fino alla fine: no al disegno leghista di separare il Paese. Noi saremo in aula ma interverremo anche in piazza qui a Roma. Fino alla fine. Sperando in un moto di orgoglio e senso di responsabilità di tutti i parlamentari del sud e delle aeree più svantaggiate del Paese. Vi prego di aiutarci in questa battaglia", conclude la vicepresidente. (Rin)