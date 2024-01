Usa: Biden, non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan. Lo ha detto il il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo alla richiesta di un commento sulle presidenziali nell'isola, vinte dal candidato del Partito democratico progressista (Dpp), l'autonomista Lai Ching-te. "Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan", ha detto Biden. In precedenza, la Casa Bianca aveva ammonito della necessità che nessun Paese decidesse di interferire nel processo elettorale. Gli Usa, che pur non hanno relazioni formali con Taiwan, garantiscono sostegno e aiuti materiali a Taipei. Lai, strenuo sostenitore dell’autonomia dell’isola dalla Cina, ha vinto le presidenziali con un margine di circa 7 punti percentuali su Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino. (Was)