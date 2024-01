Milano: De Corato (Fd’I), riqualificazione Rogoredo, con Meloni due operazioni importanti contro degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poco meno di due mesi, “il Governo Meloni oltre ad annunciare la riqualificazione futura del quartiere Rogoredo (il mese scorso, in Regione, lo ha fatto il primo Ministro Giorgia Meloni, ndr) in cui investirà numerose risorse, ha messo in atto due importanti operazioni che hanno visto, lo scorso novembre, l'identificazione di 365 persone con 4 arresti e 14 indagati e, nelle scorse ore, l'identificazione di altre 230 persone, di cui 49 con precedenti e 3 nuovi arresti”. Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sull'operazione contro lo spaccio di droga al Rogoredo. “Naturalmente, questi ultimi, hanno riguardato cittadini stranieri (un tunisino e due marocchini, ndr). Prosegue, quindi, la mission del Governo di contrasto a degrado, criminalità, delinquenza e ad ogni forma di illegalità nel nostro Paese senza alcuna distinzione. Queste mirate operazioni di sicurezza e riqualificazione, in particolare al boschetto della droga del Rogoredo, non sono mai state effettuate, negli ultimi anni, dai governi precedenti. A tal proposito, questa mattina, mi sono congratulato personalmente con il Questore Petronzi per l'importante ed efficace attività svolta dagli Agenti della squadra mobile, del commissariato Mecenate e della polizia ferroviaria. Bene uso fototrappole che abbiamo utilizzato anche noi in Regione Lombardia, quando ricoprivo il ruolo di Assessore alla Sicurezza, per arrestare le persone che sversavano rifiuti abusivamente” conclude.(Com)