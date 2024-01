Germania: Steinmeier critica "mancanza di dialogo" tra governo e agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha lamentato la “mancanza di dialogo” tra governo e agricoltori, a fronte delle proteste della categoria nelle ultime settimana. In un'intervista alla "Sueddeutsche Zeitung", Steinmeier ha spiegato che l'assenza di un vero confronto starebbe danneggiano "tutti i soggetti coinvolti". Secondo il capo dello Stato, nella situazione attuale è “urgentemente necessario che abbiano luogo colloqui personali”. Il presidente ha poi spiegato che vuole farsi promotore di un maggiore coinvolgimento della popolazione locale in Germania. "Voglio togliere alla gente la sensazione che nessuno si interessi a loro, che non siano ascoltati", ha detto il presidente federale. A questo proposito, secondo Steinmeier “è effettivamente necessaria una maggiore presenza nelle zone rurali”. In Germania si registra "una mancanza generale di sufficiente apprezzamento nei confronti di coloro che sono responsabili della produzione alimentare e del mantenimento delle condizioni di vita nelle zone rurali", a detta del capo dello Stato.(Geb)