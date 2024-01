Argentina: Fratoianni (Avs), vergogna stop estradizione sacerdote a fianco di torturatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono crimini che "non hanno scadenza. Ed è per questo che riteniamo una vergogna lo stop del governo Meloni all'estradizione in Argentina del sacerdote accusato di essere stato al fianco dei militari, durante il periodo della dittatura in quel Paese, mentre torturavano e uccidevano". Lo ha detto il parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, Nicola Fratoianni, sulla vicenda che coinvolge il sacerdote don Reverberi. "Le ragioni umanitarie e il garantismo non c'entrano un fico secco. E siccome non vogliamo pensare che per questo governo chi tortura debba avere un trattamento di favore, Nordio e il governo dovranno spiegare all'opinione pubblica e in Parlamento, dove presenteremo un'interrogazione, le ragioni di questa scelta per noi inaccettabile", ha concluso.(Rin)