Taiwan: il democratico Lai nuovo presidente, l'isola ha resistito "con successo" a ingerenza esterna

- Lai Ching-te, candidato del Partito progressista democratico (Dpp) e strenuo sostenitore dell’autonomia dell’isola dalla Cina, si avvia ad essere proclamato presidente di Taiwan. Lai accumula circa sette punti percentuali di vantaggio su Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino. In anticipo sull'ufficializzazione dei risultati, Hou si è congratulato con Lai per la vittoria esprimendo "rammarico" per non essere stato in grado di interrompere la striscia di otto anni di governo del Dpp. La vittoria del vice presidente uscente rappresenta lo scenario peggiore per la Cina, che considera il politico democratico “un pericoloso elemento separatista” a causa dell’esplicito sostegno offerto in passato all’agenda indipendentista. Il risultato delle urne, ha spiegato Lai nel primo commento alla stampa, permetterà a Taiwan di schierarsi dalla parte della democrazia piuttosto che dell’autoritarismo, prova che il popolo ha resistito “con successo” all’ingerenza esterna e consentirà all’isola di proseguire sulla strada giusta. Lai si è poi detto “determinato a salvaguardare l’isola dalle continue intimidazioni e minacce dalla Cina”, definendo "una responsabilità importante" quella di "mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan". Il nuovo presidente, che promette comunque di aprire un dialogo con Pechino, ha definito il risultato delle presidenziali come una vittoria per la comunità delle democrazie". Con il 99 per cento dei voti scrutinati, Lai ha incassato il 40,1 per cento dei voti contro il 33 per cento registrato da Hou. Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp, di stampo centrista), si attesta al 26 per cento. Stando ai dati della stampa locale, l’affluenza alle urne è stata di circa il 70,6 per cento degli aventi diritto (pari a 19,5 milioni) contro quella del 74,9 per cento registrata nelle elezioni del 2020. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia) nei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola. (segue) (Cip)