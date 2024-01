Taiwan: il democratico Lai nuovo presidente, l'isola ha resistito "con successo" a ingerenza esterna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 64enne Lai serve come attuale vicepresidente di Taiwan dal 2020, nell’amministrazione della presidente uscente Tsai Ing-wen. Nato nel piccolo villaggio minerario di Wanli, nell’estremo nord dell’isola, trascorre la sua infanzia in povertà, orfano di padre e con cinque fratelli. Dopo aver conseguito un master in Sanità pubblica alla Harvard School of Public Health di Boston, negli Stati Uniti, viene eletto in parlamento nel 1996. Nel 1998 viene rieletto come deputato del Dpp, per poi ricoprire l’incarico di sindaco di Tainan dal 2010 al 2017. In quell’anno diventa primo ministro con un mandato di due anni, prima di ricoprire la vicepresidenza dell’isola. La sua vittoria, come detto, rapresenta lo scenario peggiore per la Cina. In una nota pubblicata il 10 gennaio, il portavoce dell'ufficio di Pechino delegato agli affari di Taiwan, Chen Binhua, si è rivolto direttamente ai 19,5 milioni di cittadini che si sono recati alle urne, minacciando "un estremo pericolo" di conflitto nell’evenutalità di una sua vittoria. "Auspico sinceramente che la maggioranza dei compatrioti a Taiwan si renda conto del gravissimo pericolo rappresentato dall'agenda indipendentista del Dpp e da Lai Ching-te, che potrebbe dare adito a scontri e conflitti nello Stretto", ha avvertito il rappresentante del Partito comunista. (segue) (Cip)