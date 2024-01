Taiwan: il democratico Lai nuovo presidente, l'isola ha resistito "con successo" a ingerenza esterna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto delle dichiarazioni della leadership cinese, negli anni Lai ha smorzato significativamente la sua retorica, affermando che una sua amministrazione non procederebbe a una formale dichiarazione d’indipendenza. In campagna elettorale, ha infatti evidenziato a più riprese la necessità di preservare la stabilità nello Stretto, pur senza scendere a compromessi sul rispetto della democrazia, dell’autonomia, dell’autodeterminazione e della sovranità dell’isola, che considera già una “nazione sovrana e indipendente”. A partecipare alle elezioni al fianco di Lai come candidata alla vicepresidenza è stata Hsiao Bi-khim, ex inviata diplomatica di Taipei negli Stati Uniti, giudicata a più riprese da Pechino “non sincera” nella ricerca di un dialogo con l’altra sponda dello Stretto. Alla vigilia delle elezioni, le tensioni nello Stretto hanno raggiunto i massimi livelli: oltre alle quotidiane sortite condotte con navi e aerei militari, questo mese il ministero della Difesa taiwanese ha rilevato nei cieli dell'isola un totale di 27 palloni aerostatici cinesi, balzati per la prima volta agli onori della cronaca internazionale lo scorso anno. Il 15 dicembre, il ministero del Commercio di Pechino ha annunciato la fine del trattamento preferenziale riservato ad alcuni prodotti chimici importati da Taiwan, minacciando ulteriori sanzioni nell'eventualità di un ulteriore e "ostinato" sostegno alla causa indipendentista da parte del Dpp. (segue) (Cip)