Taiwan: il democratico Lai nuovo presidente, l'isola ha resistito "con successo" a ingerenza esterna (4)

- La vittoria di Lai è destinata con tutta probabilità ad innalzare il livello dello scontro con la Cina nello Stretto, che, assieme all’intera regione Indo-Pacifica, rappresenta il principale teatro del confronto strategico tra il Paese asiatico e gli Usa. In vista delle elezioni, il governo federale ha ribadito la propria "imparzialità" sulla questione, in risposta alle reiterate accuse d'ingerenza mosse dalla diplomazia cinese. A inizio gennaio, Washington non ha tuttavia rinunciato a siglare un accordo da 22,6 milioni di dollari per la manutenzione dei missili Rim-66 Standard in dotazione a Taiwan, con l'obiettivo di aumentarne le capacità di difesa nell'eventualità di un'offensiva dall'altra sponda dello Stretto. In una mossa giudicata apparentemente "insolita" dagli osservatori della politica internazionale, la Casa Bianca ha inoltre confermato l’11 gennaio l'invio di una delegazione non ufficiale subito dopo le elezioni, che sarà guidata dall'ex vice segretario di Stato democratico James Steinberg e dall'ex consigliere repubblicano per la Sicurezza nazionale Stephen Hadley. (Cip)