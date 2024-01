Cultura: Vietri (Fd'I), con governo Meloni è tornata al centro dell'agenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura è "finalmente tornata al centro dell'agenda politica nazionale con il governo Meloni". Lo scrive in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri. "La scoperta di due nuovi templi dorici all'interno del Parco archeologico di Paestum-Velia è davvero una bellissima notizia - aggiunge -. Un plauso a chi ha lavorato per raggiungere questo storico risultato. E un ringraziamento doveroso al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il quale, fin dal suo insediamento, ha dato grande attenzione al Parco archeologico testimoniandola con tre visite istituzionali in un anno circa, due a Paestum e una a Velia, e finanziando, ad esempio, un intervento di riqualificazione, da 20 milioni di euro, che darà un nuovo volto all'area dell'ex stabilimento Cirio. Il ministro Sangiuliano - conclude Vietri - sta davvero dando un forte impulso a notevoli iniziative che riguardano la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico anche della provincia di Salerno". (Com)