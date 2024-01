Sicurezza: Romano (Nm), per proteggere cittadini forze armate a orari anche notturni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire ai cittadini il diritto di "poter godere in serenità di tutte le strade della propria città è necessario un intervento del governo, come ad esempio l'ampliamento del progetto Strade sicure, con l'utilizzo delle forze armate a orari anche notturni". Lo ha affermato Francesco Saverio Romano di Noi moderati nell'interrogazione a risposta scritta che ha rivolto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Stranieri di prima o seconda generazione al nord, italiani in situazione socioeconomiche di disagio e marginalità: sono i componenti delle baby gang, composte da minori di 18 anni, che delinquono nelle grandi città, dove aumenta la percezione di insicurezza. Scippi e furti hanno portato Milano al settimo posto tra le province per il numero di denunce - ha sottolineato -. A Palermo recentemente un uomo è stato accoltellato per aver sorpreso un gruppo di ragazzini intento a rubare una bici, e poco prima c'erano state due sparatorie nella via maggiormente frequentata dai giovani palermitani", ha concluso Romano. (Rin)