Taiwan: Magi (Più Europa), buon lavoro al nuovo presidente Lai, oggi è giorno di gioia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al neo presidente Lai Ching-te che "proseguirà l'eredità del governo progressista di Tsai Ing-wen, buon lavoro". Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Taiwan ha respinto il ricatto di Xi Jinping, difendendo con determinazione la sua democrazia, la sua autodeterminazione e lo stato di diritto, senza farsi intimidire dalle pesanti minacce della Cina", prosegue. "Oggi, l'isola incarna valori fondamentali per l'Occidente, come la democrazia, lo stato di diritto e la libertà, grazie anche al lavoro instancabile dei progressisti negli ultimi vent’anni. Oggi, per Taiwan e per tutte le democrazie, è un giorno di gioia", conclude. (Rin)