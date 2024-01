Lombardia: Lucente, da Regione 300 mila euro per due nuovi autobus destinati a Monte Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Monte Isola “avrà a disposizione due nuovi autobus utili per il trasporto dei passeggeri sul territorio grazie a un importante finanziamento di quasi 300.000 euro da parte di Regione Lombardia". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, interviene in merito all'inaugurazione di due nuovi autobus per il TPL destinati al Comune di Monte Isola (Bs). "Abbiamo dato il via – ha affermato Lucente - a un percorso di rinnovamento del parco autobus nel segno della modernità e della sostenibilità ambientale. Crediamo fermamente nel trasporto pubblico locale, con il chiaro obiettivo di fornire un servizio sempre più efficiente, adeguato e funzionale ai viaggiatori". "In particolare, siamo impegnati a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e aumentare l'attrattività del trasporto pubblico, in una realtà particolarmente importante anche dal punto di vista turistico. I due nuovi mezzi porteranno indubbi benefici, con minor inquinamento e più sicurezza". I due autobus, diesel euro 6, sono stati acquistati dal Comune di Monte Isola attraverso un finanziamento regionale di 298.948 euro che garantisce la copertura totale del costo. Per equipaggiare questi mezzi di trasporto delle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri, è stata necessaria un'accurata attività di adeguamento e allestimento in considerazione delle peculiarità geomorfologiche dell'isola e della relativa rete viaria. Ad oggi, a livello regionale, il parco autobus destinato al TPL è costituito complessivamente da circa 6 mila mezzi, di cui circa 880 utilizzati nel bacino di Brescia. "Stiamo realizzando – ha concluso Lucente - anche le infrastrutture di supporto per i mezzi ad alimentazione alternativa. Entro il 2026 in tutta la Lombardia ci saranno ben 1.200 nuovi autobus, 460 di questi sono già entrati in servizio". (Com)