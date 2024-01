FI: Michele Zuin eletto coordinatore cittadino di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Venezia il congresso di Forza Italia della grande città di Venezia e l'attuale assessore al Bilancio e Partecipate del comune di Venezia, Michele Zuin, è stato eletto coordinatore cittadino. Lo comunica Forza Italia in una nota. È stato eletto anche il coordinamento della grande città di Venezia, composto da nove membri: Roberto Ferrara, Deborah Onisto, Lorenza Lavini, Simone Scaramuzza, Francesca Da Villa, Chiara Lattaruolo, Alessandro Danesin, Monica Di Lella, Vincenzo Vianello. Sono stati eletti due delegati per partecipare al congresso nazionale di Forza Italia, previsto per il 23/24 febbraio a Roma: Lorenza Lavini e Maria Giovanna Ronconi. Il congresso, presieduto dal presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, l'onorevole Paolo Barelli, è stato molto partecipato, con gli interventi di saluto dei rappresentanti di altri partiti (Fd'I, Lega, Coraggio Italia, Italia viva e Azione), a cui è seguito un ampio dibattito. Il coordinatore eletto, Michele Zuin - prosegue la nota -, ha dichiarato: "Il congresso per un partito è sempre un bel momento di democrazia interna che getta le basi per l'azione politica sul territorio e per l'assunzione di responsabilità di coloro che sono stati eletti. Ringrazio tutti i partecipanti e i simpatizzanti per la fiducia accordata e il coordinatore regionale Flavio Tosi. La mozione proposta (Forza Italia per Venezia) si rifà alla linea politica ben tracciata dal segretario nazionale, Antonio Tajani, nel Consiglio nazionale di luglio 2023 e nella quale tutti noi ci ritroviamo, e si concretizza nello spirito con cui andremo ad affrontare il prossimo congresso nazionale, per riconfermare la sua leadership. Il nostro ruolo di partito all'interno della coalizione di centro-destra della città di Venezia deve mirare al 'primus inter pares'. Forza Italia è e resta il partito fondatore del centro-destra e non ha nessuna intenzione di abdicare alla sua funzione aggregatrice della parte moderata dei cittadini per il governo della città", conclude la nota. (Com)