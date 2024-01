Gaza: manifestazioni a sostegno dei palestinesi dall'Asia a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse manifestazioni a sostegno dei palestinesi si sono svolte in Europa e nei Paesi dell'Asia organizzate dai movimenti pro-Palestina con lo slogan "Giornata di mobilitazione globale". Durante le manifestazioni a Kuala Lumpur, in Malesia - riferisce l'emittente qatariota "Al Jazeera" - , le persone si sono radunate presso l'ambasciata degli Stati Uniti per inviare un messaggio a Washington, alleato di Israele, che il 7 ottobre ha subito un attacco dal movimento islamista Hamas e ha successivamente avviato un'operazione militare nella Striscia di Gaza. Secondo l'emittente di Doha, migliaia di persone si sono radunate anche davanti all'ambasciata Usa nella capitale indonesiana, Giakarta, sventolando bandiere indonesiane e palestinesi, issando cartelli con la scritta "Boicotta Israele" e "Cessate il fuoco adesso". Manifestazioni anche a Londra. Il consigliere indipendente del governo, John Woodcock, ha dichiarato al "Times" che "le persone che inneggiando al jihad - la guerra santa - dovrebbero essere arrestate". (Res)