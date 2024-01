Sicurezza: Piantedosi, aumentate le interdittive antimafia nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 sono "aumentate le interdittive antimafia". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Lo scorso anno è incrementato del 34 per cento il numero dei provvedimenti adottati dalle prefetture per impedire alle imprese sospettate di essere infiltrate dalla criminalità organizzata di lavorare con la Pubblica amministrazione. Il sud si conferma l'area più interessata. In vetta alla classifica delle regioni con il maggior numero di interdittive, la Campania", conclude. (Rin)