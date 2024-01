Germania: Benner (Ig Metall), servono investimenti statali da 600 miliardi di euro per l'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania sono necessari investimenti statali verso l'industria pari a 500-600 miliardi di euro entro il 2030. Lo ha affermato la presidente del sindacato tedesco Ig Metall, Christiane Benner, secondo cui deve essere lanciato un fondo speciale “per la ristrutturazione ecologica del settore”. In un'intervista ai media del gruppo Funke, Benner ha osservato che l'ingente stanziamento pubblico sarà necessario affinché l'espansione delle energie rinnovabili e lo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno abbiano successo. "L'industria si trova nella fase più critica dalla fondazione della Repubblica Federale. Un'industria forte con posti di lavoro buoni e sicuri significa prosperità e democrazia stabile", ha spiegato Benner. Rispetto ai dati sulla disoccupazione in Germania, ancora bassi rispetto ad altre nazioni industrializzate, "dobbiamo urgentemente alzare la posta in gioco e prendere le giuste decisioni se vogliamo evitare che le cose peggiorino". Il fondo industriale speciale deve essere ancorato nella costituzione tedesca, ha proseguito Benner. "Questi investimenti sono nell'interesse nazionale. Tutti i partiti democratici sono chiamati a sostenerli", ha osservato la rappresentante sindacale. La presidente di Ig Metall ha poi espresso dubbi sulla competitività delle auto elettriche tedesche. "Semplicemente non abbiamo sul mercato abbastanza modelli elettrici dei produttori tedeschi che siano accessibili per la maggior parte della popolazione", ha detto Benner. Le aziende cinesi stanno producendo “auto elettriche soddisfacenti”, ha aggiunto. (Geb)