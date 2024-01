Lombardia: Fontana, “immensa” Sofia Goggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Immensa”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definendo così la bergamasca Sofia Goggia e complimentandosi sui social per il successo sulle nevi austriache di Alternmarkt. “Una vittoria, la numero 24 in Coppa del Mondo della sua carriera - scrive Fontana - che consente alla nostra sciatrice di raggiungere Federica Brignone e Gustav Thoeni nella classifica degli italiani più vincenti”. (Com)