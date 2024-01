Milano: Piscina (Lega), presenti al presidio contro maltrattamento animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Milano “parteciperà al Presidio 'Per non dimenticare Leone e tutti gli animali vittime della cattiveria umana' che si terrà domani, domenica 14 Gennaio, alle ore 14 all’Arco della Pace a Milano”, annuncia Samuele Piscina, Segretario Provinciale della Lega Milano e consigliere comunale. “La manifestazione è apartitica, quindi parteciperemo senza simboli di partito, ma saremo presenti per sostenere la causa e per dare ancora più forza al Progetto di Legge presentato in Parlamento dalla Lega, tra i proponenti il Ministro Salvini, per inasprire le pene nei confronti di chi maltratta gli animali”. “Le tragiche vicende degli ultimi tempi, prima il dolce gatto Leone scuoiato vivo in provincia di Salerno e poi, più di recente, la brutale fine di Aron, il pitbull di Palermo a cui è stato dato fuoco dal padrone, necessitano di una reazione urgente e ferma: come Lega siamo determinati a portare a termine l’iter parlamentare il più in fretta possibile in modo da poter perseguire in maniera più efficace i disumani che si macchiano di delitti efferati nei confronti dei nostri amici a quattro zampe”. “Invitiamo tutti i milanesi in piazza, insieme alle tante associazioni che raggiungeranno l’Arco della Pace da tutta Italia, insieme per far sentire forte la nostra voce, la voce di chi ama gli animali e ne vuole tutelare l’esistenza”, conclude Piscina. (Com)