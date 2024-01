Taiwan: legislative, per la prima volta dal 2004 nessun partito ha ottenuto la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun partito a Taiwan ha ottenuto i 57 seggi necessari a ricoprire la maggioranza in parlamento per la prima volta dal 2004. Lo certificano i dati pubblicati dalla Commissione elettorale al termine delle elezioni legislative disputate oggi, che hanno assegnato 51 seggi al Partito progressista democratico (Dpp, al governo); 52 alla principale forza d’opposizione, il Kuomintang (Kmt); e otto al Partito popolare (Tpp, di stampo centrista). Il Dpp, che deteneva la maggioranza nello Yuan legislativo dal 2016, ha registrato una perdita netta di undici seggi. In tale scenario, è previsto che il Kmt e il Tpp negozieranno un accordo per impedire al Dpp di mantenere la presidenza del parlamento monocamerale.(Res)