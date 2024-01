Taiwan: Ue accoglie con favore svolgimento elezioni, preoccupazione per tensioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni a Taiwan, pur esprimendo preoccupazione per le crescenti tensioni regionali. Lo ha affermato il Servizio europeo per l'azione esterna. "L'Unione europea accoglie con favore le elezioni del 13 gennaio a Taiwan, si congratula con tutti gli elettori che hanno preso parte a questo evento democratico. L'Ue resta preoccupata per le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e si oppone a qualsiasi tentativo di cambiare unilateralmente la situazione attuale", si afferma nella nota. Secondo l’Ue, la pace e la stabilità nello Stretto sono importanti non solo per la regione, ma per il mondo intero. (Beb)