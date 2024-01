Roma: controlli a Primavalle e Monte Mario, 4 arresti e 2 denunce, sequestrati 6 chili di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllate più di 150 persone, 22 auto e 8 esercizi commerciali, per un totale di 4 arresti e 2 denunce. Questo il bilancio dei servizi ad alto impatto svolti nel pomeriggio di ieri dalla Questura di Roma nella zona nord della Capitale, in particolare nei quartieri Primavalle e Monte Mario. Nel corso delle attività, inoltre, sono stati sequestrati circa 6 chili di sostanze stupefacenti. Numerosi controlli anche nei pressi della fermata Monte Mario della ferrovia Roma-Viterbo; proprio in quest'area, in collaborazione con le istituzioni comunali, si è provveduto alla pulizia del sito. In particolare, gli investigatori del distretto Primavalle hanno notato un ragazzo che, maldestramente, cercava di defilarsi, e per questo è stato fermato. Il giovane aveva con sé dello stupefacente e più di mille euro. Svolgendo subito dopo una rapida indagine, i poliziotti sono arrivati a fermare e perquisire altre 3 persone tra cui una donna. È stato poi trovato un appartamento, riconducibile a quest'ultima, all'interno del quale era stato messo in piedi un laboratorio per la preparazione della droga. In tutto sono stati sequestrati più di 4 chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana. Al termine degli accertamenti sono state 4 le persone arrestate perché accusate di reati inerenti gli stupefacenti, mentre, per gli stessi reati, altre 2 persone sono state denunciate in stato di libertà. Determinante in queste attività il fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a controlli amministrativi 8 esercizi commerciali. Uno di loro è stato sanzionato per aver violato l'ordinanza sindacale inerente gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e per la mancata esposizione del previsto cartello informativo indicante gli orari di funzionamento.(Rer)