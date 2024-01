Libia: premier Dabaiba, sviluppati piani per raddoppiare la produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha sostenuto il settore petrolifero e dell’energia senza limiti e sviluppato piani per raddoppiare la produzione di petrolio. Lo ha dichiarato il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, intervenendo al summit sull'energia in corso a Tripoli. L'esecutivo con sede a Tripoli ha sviluppato piani per l’esplorazione di petrolio e gas e sta cercando di creare programmi per rilanciare l’economia nazionale. Il Gun, ha proseguito Dabaiba, è impegnato a sviluppare anche il settore dell'energia solare entro il 2030, per far sì che la Libia sia uno dei maggiori produttori della regione. Dabaiba ha spiegato che "la Libia è stata in grado di superare molte delle sfide legate alla stabilità, incoraggiando gli investimenti esteri e offrendo opportunità competitive per aziende internazionali e locali specializzate, anche nel settore del petrolio e del gas". "Abbiamo un enorme potenziale per creare grandi opportunità di sviluppo per investitori stranieri, soprattutto nel campo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili", ha concluso.​ (Lit)