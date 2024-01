Cultura: Iannone (Fd'I), scoperta templi frutto dell'amore del ministro per provincia Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta dei due nuovi templi dorici a Paestum è "frutto dell’eccezionale attenzione istituzionale del ministro Sangiuliano per la provincia di Salerno, del suo amore incondizionato per la cultura e per la Campania, con importanti investimenti che hanno fornito nuova e vitale linfa a un settore che, a causa di De Luca, stava morendo". Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano. "Uno straordinario risultato, dunque, che mette in evidenza in modo chiaro e inequivocabile il grande lavoro che il governo Meloni sta portando avanti sin dall’inizio del suo insediamento, conferendo alla cultura italiana una considerevole competitività non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto in ambito internazionale. Una grande ricchezza - ha proseguito il senatore -, quella del Parco archeologico di Paestum e Velia, mai realmente valorizzata dai governi di centrosinistra e dal governatore De Luca. Addirittura la Campania è tra le regioni che investono meno in cultura. E De Luca ha ancora il coraggio di parlare, attaccando regolarmente il governo o uno o più membri di esso, con la vana speranza di nascondere ai cittadini campani i suoi innumerevoli disastri in tutti gli ambiti. De Luca non è più credibile; anzi, non lo è mai stato", ha concluso Iannone.(Rin)