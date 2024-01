Taiwan: ministero Esteri russo invita "forze esterne" ad astenersi da "provocazioni" su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia invita le “forze esterne” ad astenersi da "provocazioni" in occasione delle elezioni a Taiwan. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Chiediamo a tutte le forze esterne di astenersi da azioni provocatorie che minano la stabilità regionale e la sicurezza internazionale", ha affermato Zakharova in una nota. La portavoce ha osservato che la posizione della Russia su Taiwan resta invariata e presuppone che la parte russa riconosca che esiste una sola Cina nel mondo, che Taiwan sia parte integrante della Cina, con Mosca che si oppone all'indipendenza taiwanese in qualsiasi forma. (Rum)