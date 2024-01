Ue: Gelmini (Azione), no a candidati di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle elezioni europee "il profilo di serietà di Azione porta a dire candidiamo persone che poi non sono candidati di bandiera ma che tendenzialmente rimangono in Europa”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, rispondendo ai cronisti in merito alle candidature dei leader in vista delle elezioni europee e marcando che “ogni partito farà le proprie valutazioni ed è legittimato a farle”, a margine del congresso regionale di Azione in corso a Milano. “Noi come Azione crediamo che sia importante mandare in Europa candidati e persone che poi rimangano nel parlamento europeo a fare le battaglie che servono all’Italia” ha concluso Gelmini. (Rem)