Governo: Gelmini (Azione), crisi non è legata a tensioni candidature regionali

- Il centrodestra “ha sempre risolto le questioni regionali quindi non credo che la crisi del governo sia legata a dei bisticci sulle candidature regionali”. Con queste parole Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, ha chiarito la posizione del centrodestra sull’ipotesi che le tensioni regionali si riflettano su una crisi di governo, a margine del congresso regionale di Azione in corso a Milano. “Credo piuttosto che sia molto importante che il centrodestra faccia chiarezza rispetto alla competitività del sistema paese - ha aggiunto Gelmini - abbiamo bisogno di politiche che garantiscano i diritti sociali. Noi incalziamo il governo sulle proposte e non ci occupiamo di tensioni che sono al loro interno, ci interessa molto di più che venga approvato il salario minimo e che ci sia un posizionamento chiaro sull’Ilva e che il paese torni a crescere”. E in conclusione, secondo Gelimini: “Per farlo servono politiche diverse da quelle che sta portando avanti oggi il governo Meloni”. (Rem)