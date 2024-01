Sanità: Zinzi (Lega), meschino l'attacco di De Luca a nostri medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo con cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, "continua incessantemente a scaricare i suoi fallimenti sui medici campani, è meschino". Lo ha detto il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi. "Sta muovendo accuse che troviamo irrispettose del lavoro encomiabile che quotidianamente i nostri professionisti portano avanti per curare i cittadini e salvare vite umane. Vorremmo ricordargli che da ben nove anni è alla guida della Regione e che il turismo sanitario verso altre regioni è la cartina di tornasole di una gestione del sistema in cui De Luca ha dimostrato inadeguatezza - ha aggiunto -. Se i cittadini campani si trovano a dover fare i conti con pronto soccorso al collasso, una migrazione sanitaria da record e liste di attesa infinite non è certo colpa di medici e personale sanitario che con grande sacrificio e dedizione sono impegnati a garantire l'assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere campane. La Lega continuerà a stare dalla loro parte, contro ogni tentativo di delegittimare il loro lavoro", ha concluso Zinzi. (Rin)