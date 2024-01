Usa: archiviata causa contro Nyt, Trump condannato a versare 400mila dollari alla testata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà pagare poco meno di 400mila dollari al "New York Times" per rimborso spese legali. Il giudice Robert R. Reed della corte di New York ha infatti accolto la richiesta di archiviare la denuncia fatta dal leader Repubblicano contro giornalisti e responsabili della testata, accusati di aver pubblicato - nel 2018 - parte del suo status patrimoniale. Nello specifico, i legali dell'ex presidente avevano accusato il media di aver convinto la nipote di Trump, Mary, a consegnare le carte, ottenendo così un rivalsa nei confronti dell'ex presidente con cui era in rotta da tempo. Il giudice ha però stabilito il "Nyt", il cui articolo è stato riconosciuto peraltro da un Premio Pulitzer, aveva agito con l'obiettivo di informare su un tema di rilevanza pubblica. Nella valutazione finale, riferiscono i media locali, è entrata anche la nuova tutela posta dalla legislazione locale, che garantisce la chiusura espressa delle cause che attentano alla libertà di stampa, norma contenuta nel primo emendamento della Costituzione. (Was)