Ue: fonti stampa, richiesta Spagna di riconoscimento ufficiale di catalano, basco e galiziano "messa da parte" in agenda europea

- La richiesta del governo spagnolo di riconoscere il catalano, il basco e il galiziano come lingue ufficiali dell'Unione europea è stata messa da parte nell'agenda Ue, con il termine della presidenza semestrale detenuta da Madrid. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", secondo cui nel corso del semestre spagnolo la promozione delle lingue regionali è stata affrontata nel Consiglio Affari generali Ue ben quattro volte, nonostante le riserve presentate per ragioni diverse da un gran numero di Paesi rispetto alla modifica di una regolamentazione, quella delle lingue ufficiali, per la quale è richiesta l’unanimità dei 27 Stati membri. Già a dicembre, secondo "Europa Press", diverse delegazioni si sono rammaricate del fatto che la questione sia rimasta all'ordine del giorno nonostante la mancanza di progressi e la mancanza di informazioni precise sull'impatto giuridico, pratico e finanziario necessarie, a loro avviso, per affrontare una riflessione sul contesto. Fonti ufficiali di diversi Stati membri consultate da "Europa Press" hanno sottolineato che "non dispongono dei dati necessari per prendere una decisione". (Spm)