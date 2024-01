Taiwan: presidenziali, candidato democratico Lai in testa con il 42 per cento delle preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A più di tre ore dall’inizio dello spoglio per le elezioni presidenziali a Taiwan, Lai Ching-te, candidato del Partito progressista democratico (Dpp) e strenuo sostenitore dell’autonomia dell’isola dalla Cina, risulta in testa con il 42 per cento delle preferenze. Stando ai dati riportati dall’agenzia di stampa “Central News Agency”, Lai, attuale vicepresidente dell’isola, ha sinora ottenuto 1.532.497 voti. Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino, segue con il 33 per cento delle preferenze e 2.032.280 voti, mentre il consenso attorno a Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp, di stampo centrista), si attesta al 25 per cento. L’affluenza alle urne è stata di circa il 70,6 per cento degli aventi diritto (pari a 19,5 milioni) contro quella del 74,9 per cento registrata nelle elezioni del 2020. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia) nei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola. L’esito della votazione dovrebbe essere annunciato in serata dalla Commissione elettorale centrale. (Res)