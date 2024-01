Milano: progetto "Cura" per assistenza domiciliare e dispositivi domotici per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'obiettivo di prolungare il più possibile il tempo di permanenza presso la propria abitazione evitando o ritardando l'inserimento in RSA, il Comune di Milano ha avviato "CURA - anziani domotici", un progetto che prevede forme di assistenza domiciliare intensive anche con monitoraggio a distanza e l'introduzione di elementi di domotica. La sperimentazione, avviata lo scorso giugno nei Municipi 3, 4 e 8, ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 2,46 milioni di euro ed è frutto di una coprogettazione che vede come partner del Comune di Milano le cooperative Cogess, Eureka e Ass.i.s.te, i partner tecnologici Urmet e Abielle controls e quello scientifico 2W. Sono 24 i progetti attualmente attivi, ma entro il 2026 si prevede di raggiungere il target di 100 anziane e anziani assistiti. Si tratta di persone fragili, ma con ancora un buon grado di autonomia, quindi lucide e orientate. Si privilegiano beneficiari con basso reddito, che vivono nelle case popolari, sono tendenzialmente soli o con una rete familiare non in grado di provvedere ai loro bisogni, presentano una certa fragilità sociosanitaria (presenza di patologie croniche, per esempio) e un carico di cura difficile da gestire. Gli attuali beneficiari, individuati dagli assistenti sociali del territorio, sono 15 donne e 9 uomini di età compresa tra 65 e 98 anni. Periodicamente vengono inviate e valutate dai referenti del progetto nuove segnalazioni. (segue) (Com)