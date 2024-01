Migranti: Regno Unito, segnalato primo attraversamento Canale della Manica dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nel 2024 è stato segnalato un attraversamento del Canale della Manica verso il Regno Unito da parte di migranti irregolari. Lo sbarco dei migranti è avvenuto a Dover, nel Kent. Secondo i dati del ministero dell'Interno britannico, non si registravano arrivi dal 16 dicembre, considerando le avverse condizioni meteorologiche che hanno contribuito alla mancanza di attività in mare. Ciò significa che fino ad oggi ci sono stati 27 giorni senza traversate, il divario più lungo registrato in oltre cinque anni, come segnalato dall'emittente "Sky News". (Rel)