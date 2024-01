Ecuador: polizia denuncia fuga di altri cinque detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Ecuador ha denunciato la possibile fuga di cinque detenuti dal carcere El Litoral, nella città orientale di Guayaquil. Il servizio carcerario nazionale, in attesa di confermare la notizia ha fatto sapere di aver attivato "immediatamente" i protocolli per la ricerca dei presunti evasi. L'allarme arriva nel pieno della crisi di sicurezza in corso nel Paese andino, sottoposto a uno stato di emergenza decretato a inizio settimana dal presidente, Daniel Noboa, a seguito della fuga dal carcere di Adolfo Macias, il leader della banda "los Choneros" conosciuto con il soprannome di "Fito". Nelle stesse ore arrivava la notizia dell'evasione di Fabricio Colon Pico, leader della banda "Los Lobos" dal carcere di Riobamba. In un video diffuso alcuni giorni dopo e indirizzato allo stesso presidente Noboa, Colon Pico assicurava però di essere fuggito solo perché in "pericolo di vita" e che, in caso gli si assicurassero garanzie per la sua sicurezza, sarebbe pronto a riconsegnarsi. (Brs)