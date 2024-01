Israele: a Tel Aviv commemorazione a 100 giorni dall'attacco di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella "piazza degli ostaggi", a Tel Aviv, davanti alla Kirya, il ministero della Difesa di Israele, israeliani e parenti dei circa 130 ostaggi rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso hanno dato il via a una commemorazione in vista del centesimo giorno dall'attacco, che cadrà domani. Nella piazza è stato ricreato un tunnel, sul modello di quelli presenti nella Striscia di Gaza, dove le autorità israeliane ritengono che si trovino gli ostaggi. In serata a Tel Aviv sono previste nuove manifestazioni contro il primo ministro, Benjamin Netanyahu. (Res)