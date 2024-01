Abi: assegnato a Firenze Fiorino d'oro a presidente Patuelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella sala degli Elementi di palazzo Vecchio a Firenze, il sindaco Dario Nardella ha consegnato il Fiorino d'oro ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana. E' quanto rende noto la stessa Associazione. "Ad Antonio Patuelli, presidente Abi - recitano le motivazioni del premio - personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale - la laurea in giurisprudenza con Paolo Grossi e l'attività di giornalista - a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l'Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux, l'Accademia della Crusca. Un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte". Il Fiorino d'oro è la massima onorificenza della città di Firenze, assegnato su proposta del sindaco, a cittadini che per la "notoria opera nell'ambito della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dell'assistenza, della filantropia, dello sport e delle attività internazionali abbiano dato lustro particolare alla città ed alle istituzioni e reso servizio alla comunità nazionale ed internazionale e siano degni, pertanto di essere additati al pubblico encomio". (Rin)