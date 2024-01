Roma: spari nella notte a Monte Compatri, morto ragazzo di 14 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi accertamenti, all'origine degli eventi che hanno portato alla morte del 14enne ci sarebbe stato un litigio, scoppiato qualche ora prima tra due opposte fazioni all'interno di un bar in zona Borghesiana. Alla lite, le cui cause sono ancora da accertare, sarebbe stata presente anche la vittima, unico minorenne. Intorno alle ore 3 i due gruppi si sarebbero dunque incontrati nuovamente per regolare i conti nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C, dove si è consumata la tragedia. Si tratta tuttavia ancora di ipotesi, gli inquirenti stanno attualmente sentendo alcuni testimoni per fare luce sulla vicenda.(Rer)