- "Anziché inventare inutili test psicologici, si intervenga sulle 'finte' valutazioni di professionalità dei magistrati (positive al 99,6 per cento, quindi anche per chi commette gravi errori) e si rafforzi il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene i risultati di ciascuno". Lo scrive su X (ex Twitter) Enrico Costa, deputato di Azione. (Rin)